Ocean Viking reddet over 110 mennesker i Middelhavet

– Jeg elsker dere alle, ropte en av migrantene da det norskeide skipet, som driftes av den franske organisasjonen, kom fram til en av båtene.

Det var 67 personer om bord i denne båten, hovedsakelig menn og ungdommer fra Bangladesh og Marokko.

De ble torsdag plukket opp rundt 100 kilometer fra den italienske øya Lampedusa av Ocean Viking, som mandag satte seil igjen etter å ha ligget i månedsvis i Marseille på grunn av koronapandemien.

Båten ble oppdaget av flyet Moon Bird fra hjelpeorganisasjonen Sea Watch. Tidligere på dagen reddet Sos Méditerranée 51 mennesker fra en blå trebåt.

Blant dem var en kvinne og fem barn, og de fleste var pakistanere eller eritreere, ifølge nyhetsbyrået AFPs journalist om bord på Ocean Viking.

Motorstopp

Da de ble funnet, var de trengt sammen i båten. Begge motorene hadde sluttet å virke, rapporterer AFP.

Redningsoperasjonen skjedde mellom den italienske og den maltesiske søk- og redningssonen.

– Vi har bedt myndighetene i begge land om et trygt sted å gå i land, sier SOS Méditerranée.

Om bord på skipet målte mannskapet feberen på de nye passasjerene og ga dem munnbind. Fra den blå trebåten var det én som hadde feber, og vedkommende ble satt i karantene for sikkerhets skyld, ifølge AFP.

Én redningsvest

Migrantene var synlig lettet over å kunne forlate den utrygge båten. I haugen med sko, mobilladere, plastposer, kjeks og oppkast, var det bare én redningsvest å se.

Siden koronautbruddet har både Italia og Malta stengt sine havner for skip med flyktninger og migranter som blir reddet til sjøs. De som likevel plukkes opp av hjelpeorganisasjoner, overleveres til landenes myndigheter, som setter dem i karantene i leide fartøy utenfor kysten.

Myndighetene har fått beskjed om at alle protokoller knyttet til smittevern ble overholdt til punkt og prikke under redningsaksjonene, opplyser SOS Méditerranée torsdag.

I fjor forsøkte over 100.000 migranter og flyktninger å krysse Middelhavet. Over 1.200 døde på veien, ifølge Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM).

Mer gunstige forhold på sjøen i sommermånedene kan bidra til en økning i antallet som risikerer å legge ut på den farlige sjøreisen til Europa.

