Nesten 1,5 millioner nye arbeidsledige i USA

Totalt har antallet nye arbeidsledige falt tolv uker på rad. I forrige uke var det 1,5 millioner som meldte seg arbeidsledige for første gang.

Tallet på ledige i USA er nå det høyeste siden den store depresjonen på 1930-tallet. Over 45 millioner mennesker har mistet jobben midlertidig eller permanent under coronapandemien.

Nettavisa Bloomberg skriver at antallet arbeidsledige totalt nå ligger på omkring 19,5 millioner. Nedgangen reflekterer at USA stadig letter på tiltakene for å begrense spredningen av coronaviruset.