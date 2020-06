Sky av sand kan bremse orkansesongen i Karibia

Siden søndag har sandskyen mørklagt himmelen over Puerto Rico, og den har senere nådd Cuba og Sør-Florida.

I både USA og Cuba blir alle med pustevansker oppfordret til å holde seg innendørs.

Men skyen fører ikke bare farlige partikler med seg. Miami Herald skriver at skyen også tørker ut luften noen mil opp i atmosfæren, noe som igjen betyr at tropiske stormer og orkaner blir vanskeligere å danne.

Ikke uvanlig

Det er ikke et uvanlig fenomen at sterke vinder fører Sahara-sand med seg over Atlanterhavet, men ifølge den cubanske meteorologen Jose Rubiera er denne skyens tetthet langt over normale nivåer.

Forskeren Eugenio Mojena sier at fenomenet medfører betraktelig forverring av luftkvaliteten i området.

Han sier at skyen inneholder blant annet jern, kalsium, fosfor, silisium og kvikksølv, men også virus og bakterier.

Vil forverre seg

Helsemyndighetene på Cuba anslår at forholdene vil forverre seg på torsdag, og at det vil medføre ytterligere fare for personer med allergier eller pustevansker.

– Den høyeste konsentrasjonen over hovedstaden vil skje på torsdag, sier Rubiera.

I Miami er luftkvaliteten vurdert som «moderat» onsdag.