Krympende ledelse for president Duda før polsk valg

Fra slutten av mars og fram mot den opprinnelige valgdatoen 10. mai lå Duda jevnlig over 50 prosent på meningsmålingene. Det ville gitt ham en seier allerede i første valgomgang og fem nye år ved makten.

Etter hvert som valgdatoen nærmet seg og covid-19-pandemien ikke hadde sluppet taket, sto gjennomføringen av valget i fare. Det konservative regjeringspartiet PiS (Lov og rettferdighet) ville gjennomføre valget per post, tross både praktiske og juridiske utfordringer, men opposisjonen vant til sutt fram med en utsettelse til 28. juni, altså førstkommende søndag.

PiS støtter Duda, som var medlem fram til han ble valgt til president for fem år siden. Da meldte han seg ut, i tråd med landets politiske tradisjon om at presidenten ikke skal tilhøre noe parti.

Etter utsettelsen kom det største opposisjonspartiet, den mer liberale Borgerplattformen (PO), opp med en ny kandidat. Malgorzata Kidawa-Blonska var den eneste kvinnen i feltet av seks kandidater, men med én-sifret oppslutning så det håpløst ut.

Tar innpå på oppløpssiden

Inn kom Warszawas ordfører Rafal Trzaskowski. Han gjorde det umiddelbart bedre enn forgjengeren og har ligget rundt 30-tallet på de siste målingene. Samtidig har Duda falt ned mot 40-tallet. Avstanden kan virke stor, men når velgerne blir spurt om bare de to, er det langt jevnere.

Duda leder fortsatt på flere målinger enn Trzaskowski, men ledelsen er bare på noen få prosentpoeng, mindre enn gruppen velgere som ikke har bestemt seg ennå. Én måling viser dødt løp, med 48 prosent til hver og 4 prosent på gjerdet.

Dermed er det duket for en spennende andre valgomgang 12. juli.

Men valget er ikke bare et jevnt oppgjør mellom to jevne kandidater – begge er født i 1972, og begge har en doktorgrad – for mange er det også en folkeavstemning over regjeringspartiet PiS. Dersom Duda vinner, kan partiet feste grepet om makten fram til parlamentsvalget i 2023.

Vetorett

Skulle derimot Trzaskowski stikke av med seieren, vil regjeringspartiet ha langt mindre frie tøyler. Presidenten kan lege ned veto mot nesten alle lovvedtak fra nasjonalforsamlingen. Det vetoet kan overstyres av et kvalifisert flertall på over 60 prosent. Selv om PiS sitter på flertallet, er de ikke store nok til trumfe gjennom saker mot presidentens vilje.

Trzaskowski er langt mer liberal enn PiS. Han er blant annet for likekjønnet ekteskap, men har tonet ned dette noe og sier nå han støtter partnerskap. Selv det anses av mange som liberalt i et land med mange konservative, katolske velgere og der flere byer har erklært seg som «lhbt-frie soner». Duda har på sin side omtalt homofili som «en ideologi verre enn kommunismen». Han fremstiller seg som en forsvar av «familieverdier», men høster motstand både ute og hjemme.

Duda i Det hvite hus

Analytikerne mener fortsatt Duda ligger et hestehode foran utfordreren.

– Trzaskowskis svakhet er at han blir sett på som den urbane elitens kandidat. Han vil ha vanskelig for å nå gjennom til velgere ute i provinsene, som ser Duda som sin kandidat, sier historiker og statsviter Antoni Dudek til nyhetsbyrået DPA.

Utenrikspolitisk har Duda satset på å styrke båndene med USA, og han har lyktes i øke det amerikanske nærværet i landet, som ligger på Natos yttergrense mot øst. Det kan gi ham litt ekstra drahjelp i valgkampinnspurten. Onsdag var Duda på besøk hos kollega Donald Trump i Det hvite hus for å diskutere enda tettere samarbeid på tvers av Atlanteren.