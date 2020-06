Senatet har godkjent 200 Trump-dommere

Milepælen viser Trumps makeløse innvirkning på det føderale rettsvesenet.

Dommer nummer 200 var 49 år gamle Cory Wilson, som ble utnevnt til en ankedomstol i New Orleans. Av de 100 senatorene stemte alle 52 republikanere for, mens de 48 Demokratene stemte mot.

Demokratene er sterke motstandere av Wilson-utnevnelsen på grunn av stemmehistorikken hans i saker om stemmerett da han tjente i Mississippis underhus.

Unge og konservative

Republikanerne har gjennom hele Trumps presidentperiode hatt flertall i Senatet, og flertallsleder Mitch McConnell har brukt muligheten til å presse igjennom så mange som mulig av Trumps utnevnelser.

De plukkes gjerne ut både på basis av konservativ stemmehistorikk, men også fordi de er unge og dermed kan sitte som dommere i mange år framover.

– Det harde arbeidet vil bære frukter i flere generasjoner framover, tvitret McConnells partifelle Lindsey Graham, som leder justiskomiteen i Senatet, etter at Owens ble godkjent.

Brorparten av dommerne Trump har utnevnt er hvite menn. To av dem har fått plass i høyesterett, dit Trump under valgkampen i 2016 lovte å plassere dommere som var mot abort og strengere våpenlover.

To nederlag i høyesterett

Nå som Trump er presset i kampen om gjenvalg, trekker han ofte fram arbeidet med dommere, som er ment å appellere til den kristenkonservative høyresiden i USA.

Men forrige uke led administrasjonen to nederlag. Først avgjorde høyesterett at diskriminering i arbeidslivet på bakgrunn av seksuell orientering eller kjønnsidentitet er forbudt, som var en stor seier for transpersoner og skeive i USA.

Deretter nektet domstolen Trump å avslutte det såkalte DACA-programmet for barn av illegale migranter. Programmet gir opphold og en mulig vei fram til fullt statsborgerskap for ungdom som har vært ulovlig i USA siden de var barn.