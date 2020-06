Avtale mellom Lufthansa og de kabinansatte

Det tilsvarer nesten 5,4 milliarder norske kroner. Avtalen må fortsatt godkjennes av Ufos medlemmer.

Avtalen inkluderer lønnsstopp, reduserte flytimer, ordninger for tidlig pensjon og ubetalt permisjon for kabinansatte, opplyser de to partene i en uttalelse.

– Vi ønsker å unngå tvungne oppsigelser og permitteringer, sier HR-sjef Michael Niggemann i Lufthansa.

Han sier videre at avtalen sender et viktig signal før aksjonærene torsdag skal stemme over redningspakken de er tilbudt fra den tyske regjeringen, som er verdt nesten 100 milliarder