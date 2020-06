USA dobler dusør for IS-leder

Utenriksdepartementet i Washington har tidligere utlovet en belønning på 5 millioner dollar for opplysninger som fører til at IS-leder Amir Mohammed Abdul Rahman al-Mawli blir pågrepet.

Al-Mawli, som i mars ble satt på USAs terrorliste, overtok ledelsen av den ytterliggående islamistgruppa etter at Abu Bakr al-Baghdadi ble drept i et amerikansk angrep i Syria 26. oktober i fjor.

I januar omtalte den britiske avisen The Guardian al-Mawli som en av grunnleggerne av IS og skrev at det var han som ledet IS-angrepet mot yazidi-minoriteten i Irak. Han skal også ha ledet IS-operasjoner andre steder i verden.

Al-Mawli skal komme fra en turkmensk familie i Irak og vokste opp i den lille byen Tal Afar vest for Mosul i Irak.