Krise venter mange migrantarbeidere som har mistet jobben

Mange land sliter fra før med høy og økonomiske problemer og er dårlig rustet til å ta imot dem som vender hjem.

Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) krever nå tiltak for å forhindre en mulig krise.

Så langt har mer enn 1,2 milliarder arbeidende migranter returnert til Nepal, Bangladesh, India, Indonesia og Myanmar, opplyser ILO. Mange av disse har vært ansatt i Midtøsten.

– Svært ofte betyr det å miste jobben tap av videre arbeid og oppholdstillatelse, sier ILOs arbeidsrettighetsekspert Manuela Tomei.

Michelle Leighton, ILOs leder for arbeidsinnvandring, mener land som har tjent på utenlandsk arbeidskraft og land som eksporterer arbeidskraft bør jobbe sammen for å håndtere de pågående problemene. Hun mener vertsland må gjøre mer for å integrere migranter i arbeidsmarkedet og for å gi dem sosial beskyttelse.

– Å bare deportere dem og tvinge dem til å forlate landet er kanskje ikke det beste for næringslivet, for arbeidsmarkedene eller for migrantene selv, sier Leighton.