FN krever at Israel avblåser annektering

– Jeg ber den israelske regjeringen om å gå bort fra planen om annektering, sier FNs generalsekretær António Guterres.

– Dersom dette gjennomføres, vil det utgjøre et svært alvorlig brudd på folkeretten, alvorlig skade utsiktene til en tostatsløsning og undergrave mulighetene for gjenopptakelse av forhandlingene, ifølge Guterres.

FNs spesialutsending i Midtøsten, Nikolaj Mladenov, sier annektering for evig og alltid vil endre forholdet mellom Israel og palestinerne.

Innebærer slutten

– Det er også fare for at det vil innebære slutten på et kvart århundre med internasjonal støtte til opprettelse av en levedyktig palestinsk stat, som lever i fred, sikkerhet og gjensidig anerkjennelse med Israel, sier Mladenov.

Generalsekretæren i Den arabiske liga, Ahmed Aboul Gheit, sier annektering vil ødelegge enhver mulighet for fred i framtida.

– Dersom den israelske regjeringen annekterer deler av det okkuperte Palestina, vil det utgjøre en alvorlig trussel for stabiliteten i regionen, sier han.

– Annektering vil være en for brytelse, slo palestinernes FN-ambassadør Riad Al-Maliki da han orienterte FNs sikkerhetsråd onsdag.

– Det virker som om Israel er fast besluttet på å ignorere det store røde stoppskiltet verdenssamfunnet har satt opp for å redde liv, sa han.

Brudd på folkeretten

Israelsk annektering av okkuperte områder vil være et brudd på folkeretten, slo Storbritannias statsminister Boris Johnson fast i forrige uke.

Det samme understreket Tysklands utenriksminister Heiko Maas i et møte med sin israelske motpart Gabi Ashkenazi.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) har også vært klart på det samme og håper fortsatt på en forhandlingsløsning som innebærer opprettelse av en palestinsk stat.

– Enhver tilegnelse av landområder ved bruk av makt er uakseptabel og i strid med folkeretten, sa hun tidligere i år.

Parlamentarikerprotest

Over 1.000 parlamentarikere fra 25 land, inkludert Norge, ba onsdag sine lands ledere stanse Israels planer om å annekter deler av Vestbredden.

Oppfordringen kommer i et brev som er sendt til europeiske utenriksministre og publisert i flere aviser. De folkevalgte skriver at de er «dypt bekymret for presedensen [annekteringen] vil skape for internasjonale relasjoner. En slik handling vil være skjebnesvanger for utsiktene til israelsk-palestinsk fred», står det i brevet.

Blant underskriverne er elleve norske stortingsrepresentanter fra SV, Ap og Høyre, inkludert SV-leder Audun Lysbakken.

Opp til israelerne

USAs utenriksminister Mike Pompeo er derimot av en annen oppfatning og sier at det må være opp til israelerne selv å avgjøre om Vestbredden skal annekteres eller ikke.

– Det er opp til israelerne å fatte en beslutning om å utvide suvereniteten til andre steder, sa han onsdag.

President Donald Trump la i januar fram en såkalt fredsplan som ga grønt lys for israelsk annektering av okkuperte palestinske områder.

Planen er avvist av både palestinerne selv og store deler av verden, men har ifølge Pompeo støtte fra Israel og flere av USAs allierte i Midtøsten.