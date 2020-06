Statuen av misjonær og koloni-grunnlegger Hans Egede, som står sentralt plassert i Grønnlands hovedstad Nuuk, har blitt delvis dekket av rødmaling og tagget på Grønlands nasjonaldag på søndag. Det skriver NRK.

Mannen som kastet rødmaling på statuen har skrevet «Dekoloniser» på siden av pilaren den står på, en referanse til Egedes historie på Grønnland.

Les også: Grønlandsk politiker tror Trump vil prøve seg igjen på oppkjøp

Arrogant og tradisjonell

Hans Poulsen Egede fra Harstad blir ofte omtalt som «Grønlands apostel» ettersom han var den føste misjonæren som jobbet blant inuitter, fra 1721. Kristendommen Egede representerte var pietistisk, og hadde lite rom eller respekt for kulturen og religionen han møtte.

– Han var arrogant. Han ville utslette den tradisjonelle religionen som han ikke hadde noe respekt for, sier Hans Jørgen Wallin Weihe, professor i sosialt arbeid ved Høyskolen i Innlandet til NRK.

Egede grunnla dessuten Nuuk, eller Godt-Haab som det het da. Grønland var en kolonistat, og folk risikerte å bli møtt med vold hvis de ikke føyet seg etter det verdenssynet Egede hadde med seg fra Danmark-Norge. Mange av de opprinnelige innbyggerne på Grønnland døde dessuten av kopper, som kolonister som Egede og europeiske skipsfolk tok med seg til landet.

Delte meninger

Bilder av statuen har blitt delt på sosiale medier med referanser til Black Lives Matter-bevegelsen. En konto kaller dette et symbol på en spennende tid med store forandringer. En annen sier at statuen ikke formidler historie, men visker ut urfolkets historie. Andre igjen kaller stuntet for vandalisme.

Denne uken begynte myndighetene arbeidet med å vaske statuen, men ble stanset av dårlig vær.

30-åringen som tagget på statuen er siktet for hærverk, melder DR.