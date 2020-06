Putin: – Den røde armé kom verden til unnsetning

Kolonner med stridsvogner rullet onsdag over Den røde plass i Moskva. 13.000 soldater fra 13 land deltok i paraden, og russiske kampfly preget himmelen over dem.

Paraden markerer at 75 år er gått siden seieren i andre verdenskrig. Av alle de allierte landene som kjempet mot Nazi-Tyskland, var det Sovjetunionen som led de største tapene.

– Det er umulig å forestille seg hvordan verden ville sett ut hvis ikke Den røde armé hadde kommet til unnsetning, sa Putin i sin tale til soldatene.

Feiringen skulle egentlig funnet sted på den russiske seiersdagen 9. mai. Men paraden måtte utsettes på grunn av coronapandemien.

I Russland er det påvist nesten 600.000 smittetilfeller, og det er bare USA og Brasil som har flere.

Avgjørende avstemning

75-årsdagen feires kort tid før folkeavstemningen om endringer i grunnloven som kan gi Putin mulighet til å fortsette som president til 2036.

Også folkeavstemningen måtte flyttes på grunn av coronakrisen, og den nye datoen er 1. juli. Men den første stemmegivningen begynner allerede torsdag i Moskva og byen Nizjnij Novgorod, ifølge den tyske kringkasteren DW.

Soldater i formasjon i forkant av paraden i Moskva. Foto: AP / NTB scanpix

Putin har ennå ikke sagt om han vil stille til valg for nok en periode – men han holder muligheten åpen.

– Jeg utelukker ikke muligheten for å stille til valg hvis grunnloven tillater det. La oss vente og se, sa presidenten nylig på russisk TV.

– Synkronisert

Politiske analytikere mener tidspunktet for paraden delvis er valgt for å styrke den russiske patriotismen i forkant av folkeavstemningen.

– Slik jeg ser det, er det helt åpenbart at Putin har valgt å synkronisere avstemningen og paraden, sier Gudrun Persson ved Totalförsvarets forskningsinstitut i Sverige til nyhetsbyrået TT.

Hun tror også det har vært viktig for Putin å holde paraden nå siden oppslutningen hans i befolkningen har sunket. En av årsakene er trolig økonomiske problemer som følge av pandemien og fallende oljepris.

Paraden holdes dessuten på samme dato som den første feiringen av seieren i andre verdenskrig i 1945.

Russlands regjering har den siste tiden kritisert vestlige land for å tone ned Sovjetunionen innsats i kampen mot Adolf Hitler.

Smitteverntiltak

Egentlig var planen at både Kinas president Xi Jinping og Frankrikes president Emmanuel Macron skulle vært til stede under paraden i mai.

Gjestelisten er i likhet med datoen endret. Men Serbias president Aleksandar Vucic og Hviterusslands leder Aleksandr Lukasjenko var til stede, i tillegg til representanter fra blant annet India. Kinesiske soldater deltok i paraden.

Kritikere av Putin mener paraden koster for mye penger og vil øke risikoen for smittespredning. Opposisjonsleder Aleksej Navalnyj har kalt Putin en «gal, grådig mann» som er ruset på makt og bruker store pengesummer på paraden.

Regjeringen mener imidlertid at nødvendige tiltak er på plass for å hindre smitte under feiringen.

Både regjeringen og de lokale myndighetene i Moskva har oppfordret folk flest til å følge paraden på TV. Krigsveteraner som deltok under andre verdenskrig, var plassert med god avstand mellom hverandre på Den røde plass.