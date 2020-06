New Zealand forbyr drivgarn for å beskytte delfiner

Ytterligere tiltak for å verne bestandene er at det ikke vil utstedes tillatelser for seismiske undersøkelser eller gruvedrift på havbunnen i verneområder for marine pattedyr, sier bevaringsminister Eugenie Sage og fiskeriminister Stuart Nash i en felles uttalelse.

Hector-delfinene er sårbare i landet, med om lag 15.000 individer i newzealandske farvann. Maui-delfinene, som er en underart av Hector-delfinen, er utrydningstruet med kun 63 individer igjen, ifølge uttalelsen.

– Disse dyrebare marine pattedyrene er New Zealands taonga (skatt) og vi må handle nå for å sikre at de er der for framtidige generasjoner, sier Sage.