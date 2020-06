Politimann sparket etter drapet på Breonna Taylor

Det er Louisville-politiet som selv melder om at politimannen nå formelt er avskjediget i en melding på Twitter. I den heter det at flere av skuddene politimannen løsnet, gikk igjennom veggene i Taylors leilighet og satte livene til tre naboer i fare.

Videre skrives det at betjenten også tidligere har fått disiplinærstraff etter skjødesløs framferd som påførte en annen person skader.

– Basert på min gjennomgang, er dette ekstreme brudd på våre retningslinjer. Jeg synes framferden din er sjokkerende. Jeg er bekymret og satt ut over at du brukte dødelig makt i denne situasjonen. Dine handlinger har medført vanry både for deg selv og politietaten, skriver politisjef Robert J. Schroeder i oppsigelsesbrevet.

I tillegg til politibetjenten som sies opp, er ytterligere to betjenter i permisjon mens drapet etterforskes.

Breonna Taylor ble skutt åtte ganger av politiet etter at de uten forvarsel stormet leiligheten henne 13. mars i år for å gjennomføre en narkorazzia. Det ble ikke funnet narkotika i leiligheten hennes, og hun var selv ikke mistenkt.

Drapet på Taylor har fått økt oppmerksomhet etter at drapet på George Floyd i Minneapolis utløste store demonstrasjoner mot rasisme og politivold over hele USA.