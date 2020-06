Historisk sus over begravelsen til Rayshard Brooks

Mange var møtt fram for å ta avskjed med Brooks i det som ble et sterkt tilbakeblikk på de svartes kamp for likebehandling i USA.

– Rayshard Brooks er det siste høyprofilerte offeret i kampen for rettferdighet og kampen for USAs sjel. Dette handler om ham, men det er også mye større enn ham, sa pastor Raphael Warnock i Ebenezer Baptist Church.

Brooks (27) ble skutt to ganger i ryggen av en hvit politimann etter å ha havnet i et basketak med politiet, som ville pågripe ham fordi han lå og sov i en parkert bil mens han var påvirket av alkohol.

I sin preken leste Warnock opp en lang liste med navn på svarte personer som har dødd i politiets varetekt de siste årene.

– Det er trist at vi har fått så mye øvelse i dette, sa han.

Brooks enke, Tomika Miller, var kledd i hvitt, slik de fleste andre også var. Enkelte hadde på seg T-skjorter med bilder av Brooks. Nesten alle bar munnbind for å beskytte seg mot koronaviruset, som har rammet USAs svarte minoritet spesielt hardt.

Blant talerne var også Martin Luther Kings datter, som lovet at Brooks ikke hadde dødd forgjeves.

– Vi kan ikke stanse vårt rop etter rettferdighet og vår kamp for frihet. Vi kan ikke stanse våre demonstrasjoner før stemmene våre blir hørt og våre krav om en politireform blir innfridd, sa Bernice A. King.