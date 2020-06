Tysk domstol forbyr Facebook å samle inn data uten eksplisitt tillatelse

Kjennelsen er en seier for tyske konkurransemyndigheter.

Bundeskartellamt, et tysk tilsyn, ba i 2019 Facebook slutte å samle inn data. Men Facebook klaget på avgjørelsen. Tirsdag ble det klart at den føderale domstolen BGH er enig med Bundeskartellamts konklusjon om at Facebook utnytter sin dominerende stilling til å tvinge brukere til å si ja til at dataene de legger ut, kan samles inn av mediegiganten.

– Facebook åpner ikke for noe valg, sa dommer Peter Meier-Beck da saken ble behandlet i Karlsruhe.

Han sa også at Facebook må rette seg etter orden mens anken blir behandlet i en annen rettsinstans.

Kjennelsen regnes som et stort tilbakeslag for Facebook i Tyskland.

Selskapet sa tirsdag at kjennelsen ikke vil føre til noen umiddelbare endringer for brukerne, og understreket samtidig at saken fortsatt blir behandlet av ankeinstanser.