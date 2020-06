Republikanere ber Trump omgjøre Tyskland-beslutning

– Vi er bekymret over at mange av våre allierte ikke ble rådført om omplasseringen, skriver kongressrepresentantene, som alle er medlemmer av forsvarskomiteen i Representantenes hus, i et brev til presidenten.

De skriver at styrkene USA har i Europa, gjør at USA kan vise styrke i Midtøsten, Afrika og Sør-Asia, og at de er viktige for å avskrekke Russland og Kina.

Å trekke tilbake styrker vil skade amerikansk nasjonal sikkerhet, inkludert kampen mot terrorisme, skriver de.

Trump har sagt at han vil redusere antall amerikanske soldater i Tyskland fra 34.000 til 24.500 som ledd i arbeidet med å redusere amerikansk militær tilstedeværelse i land som han sier ikke betaler nok for forsvaret sitt. Han er også opprørt over at Tyskland kjøper russisk naturgass.