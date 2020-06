EU foreslår å ikke slippe inn amerikanere

Amerikanere som lengter etter å besøke Europa etter flere måneders nedstengning, ser ut til å måtte smøre seg med tålmodighet enda en god stund.

EU er ifølge New York Times ikke beredt til åpne for reisende fra USA når grensene neste uke trolig åpnes for utvalgte land rundt om i verden.

New York Times baserer opplysningene på utkast til to lister avisa har fått tak i, over land som EU vil åpne for. Der går det fram at EU mener at USA ikke har greid å få kontroll over koronaepidemien.

Mens europeiske land har fått kontroll over epidemien, øker fortsatt antall smittede raskt i USA. Der er det nå registrert 2,4 millioner smittede og over 123.000 døde.

På EU-listene er Uganda, Cuba og Vietnam blant landene som EU åpner for, mens reisende fra blant annet Brasil og Russland, i tillegg til USA, ennå ikke vil være velkommen.

Utsikten til at amerikanere nektes å reise til Europa og dermed settes i bås med Brasil og Russland, blir neppe tatt pent imot av president Donald Trump, som blir sterkt kritisert for sin håndtering av epidemien. Selv skryter han av håndteringen.

I mars, da Europa var episenter for pandemien, innførte Trump reiseforbud for reisende fra de fleste EU-land med den begrunnelse at det var nødvendig for å beskytte USAs befolkning.