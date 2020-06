Trump benekter at han spøkte om testing i Tulsa

– Jeg pleier ikke å spøke, sa han på spørsmål fra pressen før han bordet helikopteret for å reise til Arizona og et nytt valgkampmøte tirsdag.

Han gjentok at testing er et tveegget sverd og hevdet igjen at USA har verdens beste testprogram, ifølge CNN.

På et valgmøte i Tulsa i Oklahoma lørdag kveld sa Trump at han hadde bedt tjenestemennene i sin egen administrasjon om å roe ned testingen fordi den bare viste et økende antall smittede i USA.

Flere medarbeidere, blant dem handelsrådgiveren Peter Navarro og talskvinne Kayleigh McEnany, forsøkte etterpå å tone ned uttalelsen ved å si at den åpenbart var en spøk.

Trump har flere ganger antydet at det høye antall smittede som vises av mye testing, setter USA i et dårlig lys.

USA har langt flere koronasmittede enn noe annet land i verden. Rundt 2,3 millioner amerikanere er smittet, og over 122.000 har dødd av viruset.