Fauci spår coronavaksine rundt årsskiftet

Smittevernekspert Anthony Fauci sier at president Donald Trump aldri har bedt om at koronatestingen skal trappes ned, noe Trump selv sa lørdag.

Under folkemøtet i Tulsa i helgen sa Trump til sine tilhengere at han har bedt om at færre skal testes.

Men da hans fremste smittevernrådgiver stilte til høring i Kongressen tirsdag, kunne Fauci fortelle at verken han eller andre embetsfolk har fått denne beskjeden.

– Ingen av oss har noensinne blitt bedt om å trappe ned testingen. Faktum er at vi kommer til å teste flere, ikke færre, sa Fauci.

Under lørdagens folkemøte kalte Trump testingen for et tveegget sverd fordi det betyr at smittetallene øke.

Bakgrunn: Trump på folkemøte: – Bør teste færre for corona

Vaksine på nyåret

Under møtet med energi- og handelskomiteen i kongressen tirsdag slo Fauci fast at han snarlig venter en vaksine. Og at det ikke handler om om, men når.

Han viste til at den ene vaksinen som er under testing skal inn i fase tre-testing i juli. Dette er en vaksine som ifølge Fauci har vist gode resultater under de tidligere studiene.

Andre vil følge etter, sier han, i de kommende to-tre månedene som kommer.

– Dersom vi får fordelaktige resultater hos kandidatene, vil vi kunne gjøre vaksinen tilgjengelig for det amerikanske folk innen ett år fra vi begynte, altså mot slutten av året, eller begynnelsen av 2021.

(Artikkelen fortsetter under)

Sprer seg raskt

Fauci sier det er bekymringsfullt av koronaviruset sprer seg så raskt i enkelte av landets delstater.

Under en høring i Kongressen tirsdag pekte Fauci på utviklingen i Florida, Texas og California, som er USAs mest folkerike delstater.

– De to neste ukene kommer til å være avgjørende når det gjelder vår evne til å håndtere økningen som vi opplever, sa Fauci.

Les også: Fauci: Trolig flere coronadødsfall enn registrert i USA

Han sa også at USA er hardt rammet av koronaviruset, og understreket at det er nødvendig å få kontroll over spredningen.

Ifølge Fauci er det stor variasjon i hvordan USA har taklet utbruddet.

– Det er virkelig en broket blanding, sa Fauci da han ble bedt om å beskrive USAs respons.

VIDEO: Intens jakt på coronavaksine over hele verden