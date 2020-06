Avgått finanstopp pågrepet i Tyskland

Markus Braun gikk av som administrerende direktør i selskapet forrige fredag. Like før ble det ble kjent at revisorene ikke hadde klart å finne kontoer som skulle ha inneholdt 1,9 milliarder euro.

Siden har aksjene i det børsnoterte selskapet vært i fritt fall. Tirsdag opplyste påtalemyndigheten i München at Braun og tre andre ledere i Wirecard er under etterforskning. De er mistenkt for å ha gitt feilaktig informasjon til aksjonærer ved minst to tilfeller.

Braun meldte seg for politiet i Bayern mandag kveld, og tirsdag ble han løslatt mot en kausjon på fem millioner euro. Han har lovet å samarbeide fullt ut med etterforskningen.

Største finanssvindel i Tyskland

Saken er i ferd med å bli den største finanssvindelen noensinne i Tyskland, og den ligner på Enron-skandalen i USA tidlig på 2000-tallet.

Påtalemyndigheten i München sier at Braun trolig overdrev selskapets aktiva og salgsvolum ved hjelp av falske transaksjoner for å gjøre det mer attraktivt for investorer og kunder.

Blant Wirecards kunder er flyselskapet KLM og FedEx.

Flere andre er i etterforskernes sikte, blant dem Brauns høyre hånd Jan Marsalek, som fikk sparken da skandalen begynte å bli rullet opp i forrige uke, og Wirecards tidligere finanssjef i Sørøst-Asia.

Kontoene eksisterte aldri

Østerrikske Braun, som er økonom og informatiker, begynte i Wirecard i 2002 og var ansvarlig da selskapet i 2018 oppnådde å bli inkludert på den prestisjetunge DAX-30-indeksen på Frankfurt-børsen, til fortrengsel for den store banken Commerzbank.

Mandag innrømmet betalings- og finanstjenesteselskapet at kontoene pengene skulle ha stått på, trolig aldri har eksistert, noe som bekreftes av flere sørøstasiatiske banker.

Samme dag ble Braun etterlyst. Han oppholdt seg da i Wien, men reiste til Tyskland for å melde seg for politiet i München. Der ble han pågrepet og siktet for å ha oppgitt ukorrekte data og for å ha forsøkt å manipulere markedet.