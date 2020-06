Boltons bok er i salg

Potensielle lesere kan tirsdag få kjøpt «The Room Where It Happened», ifølge nyhetsbyrået DPA. I forkant av dette har kopier av teksten sirkulert på nettet.

Boka inneholder kraftig kritikk av Donald Trump og en rekke påstander om overtramp han skal ha begått. Trump-regjeringen har forsøkt å hindre Boltons bokutgivelse i rettsvesenet, uten å lykkes.

Regjeringens begrunnelse har vært at boka inneholder statshemmeligheter. Fortsatt er det en mulighet for at domstolene vil hindre Bolton i å tjene penger på boka.