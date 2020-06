Over 100.000 koronasmittede i Florida

Økningen i Florida skjer samtidig med en alarmerende økning av koronatilfeller i en rekke delstater i sør og vest i USA.

Det skjer mens myndighetene har gjenåpnet stadig mer av den økonomiske virksomheten, og mens mange amerikanere nekter å bruke munnbind eller holde avstand til hverandre.

Andre stater der det registreres stadig flere tilfeller, er Arizona, Alabama, Louisiana, Texas og South Carolina.

– Det akselererer. Vi kommer nesten sikkert til å se at mange flere mennesker dør som følge av denne bølgen, sier lege Marc Bloom ved Houston Methodist Hospital. Han spår at mange sykehus i løpet av tre ukers tid er overbelastet.

Landsmøte

Florida er der Republikanerne skal holde sitt landsmøte senere i sommer. President Donald Trump flyttet det til Jacksonville fra Charlotte etter at guvernøren i North Carolina krevde en plan for beskyttelse mot korona når flere tusen delegater skal samles.

Trass i økningen vil ikke guvernør Ron DeSantis gjeninnføre restriksjoner eller nedstengninger i Florida etter en tre måneder lang nedstengning som var negativ for statens økonomi.

Mange utbrudd

Overalt meldes det om nye utbrudd. I Orlando er det registerert 152 tilfeller med forbindelse til en bar i nærheten av University of Central Florida.

– Mye smitte skjedde der. Folk står nær hverandre uten munnbind, de drikker, hoier, danser, svetter, kysser og klemmer, alt det som gjerne skjer i barer, sier legen Raul Pino i Orlando.

I South Carolina testet 23 fotballspillere ved Clemson University positivt, og i Louisiana har minst 30 deltakere på Louisiana State Universitys fotballag testet positivt for korona.

Antall nye koronatilfeller per dag har økt til 26.000 i hele USA, opp fra rundt 21.000 for to uker siden, ifølge Johns Hopkins. Til sammen er over 2,2 millioner amerikanere smittet, mens 122.000 har dødd.