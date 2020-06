Trump hevder poststemmer vil føre til juks

Det fins ingen bevis for at poststemmer fører til juks, og han sier ingenting om hvorfor han tror fremmede land vil blande seg inn i valget.

«På grunn av poststemmer vil 2020 bli det mest riggede valget i vår nasjons historie, hvis ikke dette idiotiet blir stanset», skrev han i en av flere meldinger mandag morgen.

I en annen tweet skrev han at millioner av slike forhåndsstemmesedler vil bli trykket av fremmede land, og at «dette blir vår tids skandale».

Mange delstater arbeider med å utvide muligheten for å stemme via posten for å gjøre det lettere å avlegge stemme. Ideen har fått økt oppslutning etter at koronapandemien har ført til at mange frykter å møte fram personlig i valglokalene.

Trump har imidlertid lenge vært ivrig etter å blokkere for bruken av forhåndsstemming via post med den begrunnelse at det vil føre til juks. Han har også sagt rett ut at økte muligheter for å avlegge stemme vil være negativt for republikanerne.

Sist Trump tvitret om temaet, ble meldingen merket av Twitter, som gjorde det klart at den var villedende.

Trump ligger ifølge meningsmålingene stadig lenger bak utfordreren Joe Biden, og han sliter også i flere av de viktige vippestatene han vant sist.