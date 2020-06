WHO ber om rask produksjon av deksametason for koronapasienter

– Den neste utfordringen er å øke produksjonen og distribuere deksametason raskt og likt i hele verden, med fokus på der det er størst behov, sier WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus på en pressekonferanse i Genève mandag.

For bare en uke siden publiserte britiske forskere en studie som viste at dødsrisikoen ble redusert med en tredel for pasienter i respirator.

Få timer senere var legemiddelet godkjent til bruk på koronapasienter i både Sverige og Danmark.

Steroidet har eksistert i årevis og er relativt billig. Det er betennelsesdempende og brukes i behandlingen av en rekke andre sykdommer, blant annet leddgikt og astma.