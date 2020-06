Koronaeksplosjon i Pakistan

Landet er blant dem som opplever raskest vekst i antallet nye smittetilfeller. Overbelastede sykehus bortviser nå syke.

Samtidig fortsetter landets myndigheter å lempe på koronarestriksjonene som har vært en katastrofe for landets økonomi. Millioner av personer lever nå i fattigdom som følge av tiltakene.

Mangler smittevernkunnskap

Motstridende informasjon fra ulike myndigheter, religiøse ledere og andre informasjonskilder gjør at mange også er usikre på hvordan og i hvor stor grad det er nødvendig å beskytte seg for smitte.

– Jeg er nervøs når jeg går ut, fordi jeg ser at mange fortsatt ikke tar det alvorlig, sier radiojournalist Diya Rahman fra kanalen Radio Pakistan i hovedstaden Islamabad.

– Inntil folk ser familiemedlemmer dø, tror jeg ikke de vil forstå at vi kan beskytte oss ved å følge retningslinjene for smittevern, sier hun.

Voldsom smitteøkning

Antall nye smittetilfeller i Pakistan har vokst fra rundt 3.000 om dagen i slutten av mai til 7.000 i midten av juni. Daglig dør det rundt 150 personer. Så langt er det meldt om 3.590 koronarelaterte dødsfall.

Det er særlig helsearbeidere som er utsatt for smitte. Rundt 3.000 helsearbeidere tester hver dag positivt for korona, og tallet er stigende, opplyser leder for bransjeorganisasjonen Pakistan Medical Association, Dr. Qaiser Sajjad.

– Folk begynner å bli redde, og myndighetene har begynt å ta det på alvor, men jeg tror det er for sent. Korona har allerede spredt seg massivt over alt, sier han.

Sajjad understreker likevel at mange ikke stoler på informasjonen de får fra myndighetene.

– Folk som er fattige eller ikke vet bedre, tror ikke på at viruset finnes. De tror at det er en konspirasjon mellom myndighetene og leger, sier han.

Vanskelig valg

Landet må nå velge mellom å åpne opp og hindre smittespredning.

Situasjonen i Pakistan sees som et forvarsel for hva som kan skje i andre land som ikke har råd til å stenge ned økonomisk aktivitet i lang tid.

Verdens helseorganisasjon, WHO, advarte tidligere i juni Pakistan mot en altfor brå gjenåpning og anbefalte i stedet en kombinasjon av å åpne og stenge i to uker av gangen.

Forslaget ble avvist av pakistanske myndigheter. Statsminister Imran Khan har i stedet oppfordret befolkningen til å være nøye med smitteverntiltak og til å bruke maske.

Likevel mener 55 prosent av befolkningen at trusselen fra koronaviruset er overdreven, ifølge resultatene fra en Gallup Pakistan-undersøkelse lagt fram mandag.