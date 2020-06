Parisere strømmer ut i gatene etter restriksjonslemping

Til tross for forbudet mot å samle seg i grupper på flere enn ti, møtte mange fram for å delta på den årlige midtsommerfestivalen «Festival of Music» i Paris.

Men festingen ble møtt med kritikk på blant annet sosiale medier og helsearbeidere.

– Det er ikke sånn en gradvis gjenåpning av landet ser ut, sier lege Gilbert Deray ved sykehuset Pitie-Salpetriere i Paris.

Mandag åpnet også kinoer, men det er fortsatt krav om at de ikke kan være mer enn halvfulle.

Samtidig er det nå obligatorisk oppmøte på skolen for alle barn inntil 15 år.