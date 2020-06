Fant nytt monument ved Stonehenge

Feltarbeid og analyser har avdekket bevis for tjue eller flere store forhistoriske sjakter, over ti meter i diameter og fem meter dype. Sjaktene danner en sirkel på over to kilometer i diameter som omslutter Durrington Walls henge, et av Storbritannias største henge-monumenter, og den mindre Woodhenge, heter det i en pressemelding fra St. Andrews-universitetet.

Prøver fra sjaktene testet med radiokarbondatering tyder på at funnene er neolittiske og ble utgravd for over 4500 år siden, omtrent på samme tid som Durrington Walls ble oppført.

Unik



Arkeologer mener sjaktene fungerte som grense mot et hellig område. Den neolittiske perioden, som assosieres med de første bøndene i Storbritannia i yngre steinalder, karakteriseres av forseggjorte rituelle strukturer og avgrensede områder, inkludert den store steinsirkelen ved Stonehenge. Men ingen sammenlignbar forhistorisk struktur i Storbritannia omslutter et så stort område som sirkelen av sjakter ved Durrington, og strukturen er for øyeblikket unik.

Illustrasjon fra St. Andrews-universitetet.

Hellige steder



Bevisene for hvordan dette monumentet ble bygget er viktige da de tyder på at de tidlige innbyggerne i Storbritannia kan ha brukt et tellesystem for å holde rede på store avstander. Bevis for møysommelig planlegging i en slik skala er uventet og understreker hvor viktig posisjoneringen av disse minnesmerkene var.

– Denne forbløffende nye oppdagelsen gir ny innsikt i livene og trossystemene til våre neolittiske forfedre, sier arkeologen Nick Snashall i pressemeldingen.

Arkeologene tror sirkelen viser en viktig kosmologisk forbindelse mellom de to rituelle stedene, og at de store sjaktene ble gravd ut for å markere det som må ha vært en viktig, hellig grense, som guidet folk mot de religiøse stedene inne i sirkelen.