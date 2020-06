Mystisk Antarktis-fossil var enormt egg

En gruppe chilenske forskere fant det 28 centimeter lange fossilet i 2011. Det fikk tilnavnet «The Thing» etter science fiction-filmen med samme navn fra 1982, og i mange år var det ingen som skjønte hva det var.

Forslaget om at det kunne være et egg, dukket opp i 2018. Med utseende som en sammenkrøllet punktert ball eller en forvokst bakt potet som har falt sammen, var det ikke en åpenbar teori. Det var heller ikke noe skjelett inni fossilet.

Nytt navn

– Analyser viste at det hadde en lagstruktur som minnet om en myk membran, med et mye tynnere hardt lag utenpå, noe som antydet at det kunne være et egg med mykt skall, sier Lucas Legendre ved University of Texas i Austin. Han er hovedforfatter av en vitenskapelig artikkel om egget, som nå har fått navnet Antarcticoolithus.

– Dette er med god margin det største myke egget som er funnet. Det er svært sjelden man finner godt bevarte myke egg, og vi ante ikke at de kunne bli så store, sier Legendre. Hans hypotese er at det 68 millioner år gamle egget ble lagt av et reptil som levde i havet, muligens en utdødd havslange eller øgle.

Det eneste egget som er større enn Antarcticoolithus kommer fra den utdødde elefantfuglen på Madagaskar.

Dinosauregg

Legendre og hans kolleger tror ikke egget kommer fra en dinosaur, ettersom dinosaurene som levde i Antarktis på den tiden, stort sett var for små til å legge så store egg. De som var store nok, la runde egg, mens egget Legendre har forsket på, er ovalt og omtrent på størrelse med en amerikanske fotball – 28 centimeter langt og 18 centimeter bredt.

Samtidig argumenterer en annen, uavhengig artikkel i samme utgave av Nature for at også dinosaurer kan ha lagt myke egg. Så langt er det bare harde dinosauregg som har funnet, og man har trodd at alle dinosauregg var harde.

Kurator Mark Norell ved USAs naturhistoriske museum spurte seg hvorfor man bare har funnet egg fra en begrenset periode og blant noen dinosaurgrupper. Teorien hans var at dinosaurer også har lagt myke egg som ble ødelagt i stedet for å bli bevart som fossiler. Analyser av materiale rundt dinosaurskjeletter viser at det har ligget myke egg rundt dem

– Så de første dinosaureggene hadde mykt skall, konkluderer Norell.

Håper på flere funn

Norells funn kan ha betydninger også for egget fra Antarktis, ifølge en fagfellevurdering av artiklene.

– Dette kan antyde at det var en slags dinosaur som var eggets stolte forelder, skriver Johan Lindgren fra Universitet i Lund og Benjamin Kear fra Universitetet i Uppsala. De håper fremtidige funn kan kaste mer lys over opphavet til «The Thing».