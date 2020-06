Bolton nekter for at han vil stemme på Biden i november

Det skjer etter at det ble meldt av The Daily Telegraph at han ville stemme på Demokratenes kandidat i valget.

– Etter å ha sett presidenten på nært hold, kan jeg ikke gjøre det igjen. Jeg er bekymret for landet mitt, og han representerer ikke den republikanske saken jeg ønsker å støtte, sa han i et intervju med den britiske avisa om å ha stemt på Trump i 2016.

Mandag morgen sier en talskvinne for Bolton i en uttalelse til Axios at Boltons stemme ikke vil gå til Biden.

– Ambassadøren sa aldri at han planla å stemme på joe Biden. Han har konsekvent de siste dagene sagt at han vil skrive inn navnet til en konservativ republikaner. La det være hevet over all tvil at han ikke vil stemme på verken Trump eller Biden, heter det i uttalelsen.