Republikanere frustrert over Trumps opptreden overfor allierte

Trump følger et mønster med nærmest fiendtlige tiltak, ofte i form av straff, mot landets nærmeste allierte, noe som skaper tvil over hele kloden om vitsen ved å være partner med USA.

Bak ligger Trumps løfte om å hente hjem amerikanske soldater, i strid med det tradisjonelle amerikanske synet om at en global amerikansk militær tilstedeværelse sikrer stabilitet for internasjonal handel, selv om det er kostbart.

– Trump har lenge hatt USAs allianser i siktet sitt, sier Mira Rapp-Hooper ved Council on Foreign Affairs. Hun husker at Trump i 1987 gikk inn for å slutte å betale for forsvaret av land som har råd til å forsvare seg selv, som Japan.

Han går også inn for en raskere tilbaketrekning fra Afghanistan.

– Vi vil avslutte æraen med endeløse kriger. I stedet vil vi ha et klarsynt fokus på å forsvare USAs vitale interesser. Det er ikke amerikanske styrkers oppgave å løse eldgamle konflikter i fjerne land som mange ikke engang har hørt om, sa han nylig i en tale på krigsskolen West Point.

Anklager mot Tyskland

Det siste landet Trump har øst sin vrede ut mot, er Tyskland, som lenge har stått sentralt i USAs forsvarsstrategi i Europa.

Hans tidligere sikkerhetsrådgiver John Bolton sier i sin nye bok at Trump ønsket å trekke soldatene ut av ikke bare Tyskland, men så mange andre land som mulig.

Da Trump mandag kunngjorde at han vil redusere USAs styrker i Tyskland til 25.000 fra nåværende 34.500, beskyldte han tyskerne for i altfor lang tid å ha snytt USA både på handel og forsvar.

President Donald Trump i møte med Tysklands statsminister Angela Merkel. Foto: AP / Evan Vucci / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

22 republikanere i forsvarskomiteen i Representantenes hus advarte ham om at et slikt kutt i USAs forsvarsforpliktelser i Europa bare vil oppmuntre til mer russisk aggresjon.

Men å fjerne flere tusen soldater fra Tyskland vil ta lang tid, og om demokraten Joe Biden vinner valget i november, kan han ha tid til å reversere beslutningen. Han har sagt at han vil styrke USAs allianser.

– Ingen sovjetisk trussel

Andre, som mener Nato ikke er like viktig som før, ser lysere på Trumps tilnærming. Ted Galen Carpenter ved CATO-instituttet mener det er lite risiko i å redusere den militære tilstedeværelsen i Tyskland.

– Det er ingen totalitær sovjetisk trussel, og Den røde arme står ikke klar til å strømme gjennom Fulda-gapet for å nå fram til Atlanterhavet. I dag er Russland en blek skygge av Sovjet når det gjelder befolkning, økonomi og militærmakt, skriver han.

Henvisningen hans er til marerittscenarioet under den kalde krigen som førte til at USA en tid hadde over 300.000 soldater stasjonert i Tyskland.

Polen er favoritt

Mens Trump stadig skjeller ut Tyskland og andre i Nato for å bruke for lite på forsvar, er han langt mer vennlig innstilt til Polen, som ønsker flere amerikanske soldater for å demme opp for en potensiell russisk aggresjon.

For å smigre Trump tilbød de seg å betale selv for et såkalt Fort Trump, en permanent amerikansk base. Den ideen ble det ikke noe av.

Polens president Andrzej Duda besøker neste uke Trump i Washington. I fjor ble USA enig med Polen om å øke den roterende militære styrken i landet med 1.000 soldater.

Klar straff

I kritikken av Tyskland brukte ikke Trump USAs sikkerhet som begrunnelse for tilbaketrekningen. Tvert imot sa han rett ut at det var straff. Han mener Tyskland tjener stort på at amerikanske soldater og tusener av sivilt ansatte bruker sine penger i landet.

Dette er nettopp den type fiendtlig innstilling til allierte som irriterte Trumps første forsvarsminister Jim Mattis så til de grader at han til slutt sa opp.

Dråpen for Mattis var Trumps plutselige kunngjøring i desember 2018 om tilbaketrekning av alle soldater fra Syria, noe som innebar at USA overlot sine kurdiske allierte til sin egen skjebne.

Beslutningen ble likevel delvis omgjort, men den var i Mattis' øyne et nytt eksempel på Trumps mangel på respekt for allierte.

Konflikt med Sør-Korea

Trump har også kommet i konflikt med Sør-Korea om kostnaden ved å ha 28.000 amerikanske soldater i landet. I fjor sjokkerte han Sør-Korea da han forlangte at de femdoblet sin del av kostnadene, til 5 milliarder dollar. De er ennå ikke kommet til enighet.

I sin bok skriver Bolton at Trump sa til sine medarbeidere at om ikke Sør-Korea blar opp 5 milliarder, «stikker vi».

Rapp-Hooper sier hun ser på kravet om en femdobling som et påskudd for å redusere styrkene.

Astronomisk krav

– Kravet er så astronomisk at man kan lure på hvordan administrasjonen kom på et slikt tall, eller hvordan de noensinne kunne forvente at en alliert skulle betale så mye mer, sier hun.

Hun ser det også som et signal til Japan om at de også vil bli bedt om å betale mer for å ha de amerikanske soldatene i landet.

– Dette er en særlig sjokkerende tilnærming til allianser som strider mot all logikk i internasjonale forbindelser. Grunnen til at amerikanske soldater er på den koreanske halvøya, er for å avverge og forsvare mot trusler fra Nord-Korea, sier hun.

Og truslene fra Nord-Korea er nå også blitt en trussel mot USA selv, sier hun etter at Nord-Korea nå trolig er blitt i stand til å nå USAs fastland med raketter.

Begge partier reagerer

I Kongressen har både demokrater og republikanere reagert på Trumps trussel mot Tyskland i sterke ordelag.

Den republikanske senatoren Chuck Grassley sa onsdag at det vil være en alvorlig feil å koble amerikanske sikkerhetsbehov fra behovene til europeiske land som har vært trofaste allierte i flere tiår, selv om soldatene ikke er populære hos alle tyskere.

– Helt siden annen verdenskrig har vi motvillig måttet akseptere at vår geografi og gode vilje ikke er nok til å hindre at vi blir dratt inn i andre saker rundt om på kloden, ikke minst konflikter, sa han.