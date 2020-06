Opposisjonen i Serbia boikotter valget – vil ikke legitimere Vucic

Lederen for opposisjonskoalisjonen Serbias union, Dragan Djilas, mener velgerne bør holde seg hjemme, både på grunn av smittefaren og mangelen på demokratiske standarder under valgkampen.

Han er også sterkt kritisk til hvordan landets stadig mer autoritære president Aleksandar Vucic har håndtert koronautbruddet.

– Da covid-19-pandemien begynte, sa presidenten vår at alt vil bli bra hvis vi tar et glass brandy hver dag. Deretter iverksatte han så strenge nedstengningstiltak som mulig, deriblant en 84 timer langt portforbud, sier Djilas i et intervju med nyhetsbyrået AP.

– De over 65 år ble holdt innendørs i 35 dager. Deretter ble restriksjonene hevet som om ingenting var skjedd. Det er utrolig, legger han til.

– Ingen fri presse

Flere serbiske opposisjonspartier boikotter valget fordi de mener president Aleksandar Vucic har tatt full kontroll over både mediene og valgkampen. De frykter også smittefare ved stemmeurnene ettersom antall koronatilfeller har steget markant den siste tiden, uten at det er iverksatt tiltak.

Med eller uten boikott vil Vucics høyreorienterte parti SNS trolig vinne valget overlegent og fortsette å dominere serbisk politikk, slik det har gjort de siste åtte årene.

I dag kontrollerer SNS 104 av nasjonalforsamlingens 250 plasser, langt mer enn Serbias sosialistparti (SPS), som er nest størst med kun 22 plasser.

Meningsmålinger viser at SNS ligger an til å få 60 prosent av stemmene, mens SPS spås cirka 12 prosent.

Fritt fram for massemønstringer

Serbia innførte først svært strenge restriksjoner i forbindelse med koronautbruddet, men i begynnelsen av juni ble tiltakene hevet nesten fra en dag til en annen. Nå er det igjen lov med store folkeansamlinger uten at deltakerne blir oppfordret til å holde avstand eller bruke munnbind.

1. juni ble det registrert 18 nye smittetilfeller i Serbia på et døgn. Onsdag denne uken var økningen på 96 de siste 24 timene. Mange tror smittespredningen skyldes massemønstringer, blant annet en fotballkamp i Beograd som samlet 20.000 mennesker – den største folkeansamlingen i Europa på flere måneder.

Kritikere mener Vucic har hevet restriksjonene fordi han ønsker å få avholdt et valg han er sikker på å vinne. I utgangspunktet skulle det vært holdt i april, men koronapandemien førte til utsettelse.

– Svertekampanjer i pressen

Opposisjonsleder Djilas mener valgkampen har vært uten alternative stemmer, og at folk ikke har fått ytre seg fritt. Han har selv blitt utsatt for svertekampanjer i regjeringslojale tabloidaviser.

– Mediene er ikke bare stengt for oss, de brukes til å angripe mennesker som tenker annerledes, sier han til AP.

Han mener vestlige land bør legge større press på regjeringen i Beograd. Gjør de ikke det, mener han at landet kan se langt etter en endring.

I april ble Serbia oppført som et såkalt «hybridregime» av menneskerettsorganisasjonen Freedom House. Betegnelsen brukes om land som på papiret har demokratisk styreform, men som ifølge organisasjonen har såpass sterke autoritære trekk at det ikke lenger er et ekte demokrati.