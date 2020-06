Tidligere pave Benedikt reiste til sin syke bror

Det skal være den tre år eldre storebrorens helsetilstand som var bakgrunnen for den avgåtte pavens besøk. Den tidligere paven (93) besøkte også gamle naboer og ba ved sine foreldres grav i byen.

Bispedømmets talsmann Clemens Neck sa at Benedikts besøk hos broren hadde vært «oppkvikkende» for begge, og de to hadde bedt sammen, selv om helsetilstanden for Georg Ratzinger betydde at de ikke kunne snakke veldig mye.

– Det handler mer om å være der, sa Neck.

Mange var møtt opp for å få et glimt av den aldrende mannen som trakk seg fra pavestolen i 2013. Siden har han bodd i et lite kloster i Vatikanet sammen med fire nonner og sin personlige sekretær.

De to brødrene ble ordinert som prester på samme dag i 1951, men mens Joseph Ratzinger gikk dypt inn i teologien og ble valgt til pave, valgte storebroren Georg musikken. De to skal imidlertid gjennom hele livet vært knyttet til hverandre.