Trump til harde angrep på motstandere under folkemøte i Tulsa

Presidenten var kommet til sine egne da han inntok BOK Center i Tulsa presis klokken 19.15 lokal tid. Arenaen som rommer 19.000 tilskuere var langt fra full, men mange trosset smittefaren for covid-19 og bifalt høylytt Trumps mange utfall mot politiske motstandere.

– Dere er krigere, sa han til de oppmøtte.

Før tilhengerne fikk slippe inn i arenaen, måtte de skrive under på at de ikke vil saksøke Trumps valgkamp dersom de skulle bli smittet av coronaviruset.

Under den nesten to timer lange talen, en time lenger enn først varslet, var det på utsiden i sentrum av Tulsa mange demonstranter som ifølge politiet hindret trafikken, men ellers gikk fredelig fram, meldte CNN.

Biden fikk gjennomgå

Med uttalelser om Demokratenes «søvnige Joe Biden», som Trump mer enn antydet måtte lide av demens, om at han var en marionett for ytre venstre, fikk Trump solid applaus.

– Joe Biden har forrådt, skapt katastrofe og mislykkes i alt han har gjort i 47 år. Han har støttet alle globalistangrep på bekostning av den amerikanske arbeideren. Joe Biden vil alltid svikte dere, sa Trump.

Feilaktig fortalte han også tilhørerne at Biden hadde bedt om unnskyldning for å ha motsatt seg presidentens reiserestriksjoner fra Kina tidlig under coronapandemien, noe Biden aldri gjorde ettersom han fra første stund støttet Trumps reiseforbud, ifølge løpende faktasjekker fra AP og CNN.

Fengsel for flaggbrenning

Presidenten gikk løs på motstanderne med kjente karakteristikker og beskyldte også som vanlig mediene for å dekke til sannheten over hva han har oppnådd som president. Han snakket også om demonstrasjonene de siste ukene og om statuene som var vandalisert eller revet ned.

– I dag rev venstreradikale i Portland, Oregon ned en statue av George Washington og hyllet den inn i et amerikanske flagg og satte siden fyr på flagget. Demokrater. Alle Demokrater, sa Trump og fortsatte med at et forslag om at personer som setter fyr på det amerikanske flagget bør dømmes til å sitte ett år i fengsel.

– De snakker om ytringsfrihet, og jeg tror på det, men dette er skjending, sa Trump videre.

«Kung flu»

Trump kom også med utfall mot Kina i forbindelse med de omstridte handelsavtalene og sanksjonene mellom landene, og ikke minst i forbindelse med omtalen av coronaviruset og smittespredningen. Han omtalte blant annet viruset som «Kung Flu» så vel som det «kinesiske viruset».

– Det har flere navn enn noen annen sykdom i historien. Jeg kan kalle det kung flu. Jeg kan nevne 19 andre navn på det, sa han mens fikk høylytt bifall fra publikum.

Han omtalte Tysklands statsminister Angela Merkel ved fornavn og roste henne for å være en god forhandler, men at han likevel valgte å trekke ut styrker fra Tyskland fordi hun ikke betalte sin andel av kostnadene.

– Vi skal beskytte dem fra Russland samtidig som de betaler Russland milliarder av dollar for gass. Vi kan ikke fortsette å bli lurt av så mange land og det er derfor de ikke vil ha meg i denne posisjonen lenger, sa Trump.

Talspersoner for staben til Trump hevdet at demonstranter forsøkte å hindre publikum fra å komme inn på arenaen, men tre reportere fra nyhetsbyrået som oppholdt seg i området i flere timer før folkemøtet, kunne ikke se noe som underbygget disse påstandene. Politiet i Tulsa opplyser at de bare fortok én pågripelse lørdag ettermiddag.