Dommer avviser Trumps forsøk på å stanse John Boltons bok

Dommer Royce Lamberths beslutning kom lørdag, tre dager før boken lanseres 23. juni.

I den etter hvert svært omtalte boken «The Room Where It Happened», skriver Bolton om sin tid som president Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver, og han kommer med flere oppsiktsvekkende påstander og anklager mot presidenten.

– Har gamblet med USAs sikkerhet

Det amerikanske justisdepartementet hadde gått rettens vei for å få å stanset bokutgivelsen med den begrunnelse at boken inneholder flere hemmeligstemplede opplysninger.

Dommer Lambeth sier i sin kjennelse at Bolton med denne boken «visselig har gamblet med USAs sikkerhet» og at han har «utsatt sitt land og seg selv for sivil og muligens strafferettslig byrde».

Men ifølge dommeren er dette likevel ikke nok til å stanse utgivelsen.

– Ba Kina om hjelp til gjenvalg

En av påstandene som så langt har fått mest oppmerksomhet, er at Trump skal ha bedt Kinas president Xi Jinping om hjelp til å bli gjenvalgt. Kinesiske myndigheter har avvist dette og sagt at de ikke kommer til å blande seg inn i amerikanske valg.

Bolton skriver også om riksrettssaken mot Trump og mener den burde ha omfattet flere av Trumps overtramp – ikke bare relasjonen til Ukraina. Da ville det vært lettere å få ham dømt, ifølge Bolton.

I et intervju med ABC News tidligere denne uken sa Bolton at Trump ikke var skikket til å være president.

Les også: Pompeo til hardt angrep på Bolton før boklansering

– En hauk og krigshisser

Over 200.000 eksemplarer er allerede distribuert ut til både journalister og bokhandlere, og flere utdrag av boken er omtalt i en rekke medier.

Den konservative Bolton har ofte blitt omtalt som en hauk og krigshisser, og han har jobbet både for president Ronald Reagan og for far og sønn George Bush.

Han var president Donald Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver fra mars 2018 til april 2019. Trump har sagt at han ga Bolton sparken, mens Bolton hevder han selv sa opp.