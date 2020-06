Flere tilfeller av koronasmitte på New Zealand

Et par i 20-årene som returnerte til New Zealand fra en reise i India er påvist smittet av koronaviruset, opplyser helsedirektør Ashley Bloomfield lørdag.

Ingen av dem viste tegn til smitte, men de ble testet som ledd i de nye grensereglene som er innført etter at to personer som kom fra Storbritannia tidligere i uken også viste seg å være smittet. Alle som ankommer landet må i tvungen isolasjon i to uker og blir nå testet på dag tre og dag tolv etter ankomst.

Paret kom tilbake til New Zealand 5. juni og har også en baby som kan være smittet, men som ikke er testet på grunn av sin unge alder.

New Zealand har stengt grensene for nesten alle besøkende, men landets egne innbyggere får komme tilbake. Totalt er det registrert 1.509 tilfeller av sannsynlige og bekreftede smittetilfeller, og 22 personer er døde som følge av covid-19.