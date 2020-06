Sparket sjef på hangarskip får ikke jobben tilbake

Over 1.000 av mannskapet på rundt 4.800 på hangarskipet USS Theodore Roosevelt har testet positivt for viruset siden utbruddet startet i slutten av mars. Skipssjef Brett Crozier fikk sparken etter at han varslet om utbruddet og nå er det bestemt at han ikke får jobben tilbake. Foto: Nicholas V. Huynh/U.S. Navy/ AP/ NTB scanpix Foto: NTB scanpix