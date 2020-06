Iransk dommer på flukt funnet død i Romania

Gholamreza Mansouri var etterlyst av Iran, der han var anklaget for korrupsjon. Han skal ha tatt imot et beløp tilsvarende 5,4 millioner kroner i bestikkelser.

Mansouri ble nylig pågrepet av rumensk politi og var under overvåking i påvente av at Iran skulle be om å få ham utlevert.

Det er ikke kjent om han falt ut av vinduet i sjette etasje ved et uhell, om han hoppet selv eller om han ble dyttet ut.

Før han kom til Romania, oppholdt Mansouri seg i Tyskland. Organisasjonen Reportere uten grenser hadde anmeldt ham til tysk politi og anklaget ham for å stå bak pågripelse og tortur av minst 20 journalister i Iran i 2013.