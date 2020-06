USA har trukket soldater ut av Afghanistan

– Vi ble enige om å gå ned til rundt 8.500 soldater i løpet av 135 dager, og vi er på det nivået nå, opplyser USAs øverstkommanderende for regionen, general Kenneth McKenzie.

I henhold til avtalen USA og Taliban inngikk i februar, skal alle amerikanske og øvrige utenlandske soldater være ute av Afghanistan innen mai 2021.

McKenzie bekrefter at dette fortsatt er et mål, men understreker at det knyttes betingelser til det.

Taliban har i henhold til avtalen stanset sine angrep mot utenlandske styrker i Afghanistan, men gjennomfører fortsatt daglige angrep mot afghanske sikkerhetsstyrker.