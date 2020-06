Beijing strammer inn for å hindre koronaspredning

Beijing med sine om 22 millioner innbyggere er satt under strenge smitteverntiltak for å få bukt med spredningen av koronaviruset som blomstret opp rundt et marked i byen.

Fredag meldte myndighetene om 32 nye registrerte smittetilfeller i hele Kina og av dem var 25 oppdaget i Beijing og ytterligere to i naboregionen Hebei og en i den nordøstre Liaoning-provinsen.

De øvrige fire tilfellene var alle importerte smittetilfeller.

Totalt sett har den kinesiske hovedstaden likevel ganske god kontroll over utbruddet, og myndighetene sier til partiavisen People's Daily fredag at alle smittetilfellene de siste dagene er sporet tilbake til før 12. juni.

Tiltakene med redusert kollektivtransport, hundrevis av innstilte fly og stengte skoler vil likevel bli opprettholdt en viss tid.