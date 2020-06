Pompeo til hardt angrep på Bolton før boklansering

USAs utenriksminister Mike Pompeo gikk til hardt angrep på tidligere sikkerhetsrådgiver John Bolton og boka han har skrevet om sin tid som sikkerhetsrådgiver for president Donald Trump. I flere twittermeldinger natt til fredag skriver Pompeo om boka, som han bare har lest utdrag fra.

Les også: Bolton: Trump trodde Finland var en del av Russland

– John Bolton sprer en rekke løgner, halvsannheter tatt ut av enhver proporsjon og direkte usannheter, skriver Pompeo i en uttalelse.

– Det både trist og farlig at John Boltons siste offentlige rolle er som forræder som skadet Amerika ved å krenke den hellige tilliten han fikk fra sitt folk, skriver Pompeo i en oppfølging og avslutter:

– Til våre venner over hele verden: Dere vet at president Trumps Amerika er en kraft for det gode i verden.

Meldingene fra Pompeo ble lagt ut bare timer før det amerikanske justisdepartementet vil forsøke å stanse den planlagte utgivelsen av boka. Onsdag ba departementet en domstol i Washington om et rettsmøte fredag hvor de vil begjære en midlertidig forføyning om å stanse lanseringen tirsdag

Les også: Bolton i ny bok: – Trump ba Xi om hjelp til gjenvalg