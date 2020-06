Gisler i Colombia reddet av hæren

Den sveitsiske statsborgeren Daniel Max Guggenhein og brasilianske Jose Ivan Alburneque Matias ble bortført mens de reiste som turister i Corinto i Cauca-distriktet i den sørvestlige delen av Colombia 16. mars, ifølge kringkasteren Caracol.

De skal ha stanset ved en slakter for å spørre om veien da væpnede menn på motorsykkel truet dem med våpen og sa «de hadde kommet til kirkegården». De skal ha krevd 1 million dollar i løsepenger for de to mennene, og ifølge Guggenheim ble de to flyttet rundt til elleve ulike hus mens de ble holdt fanget.

Hæren reddet mennene og to hunder de hadde med seg på turen. En person som var satt til å passe på gislene er pågrepet.

Over 2.000 dissidenter fra FARC er fremdeles aktive på landsbygda i Colombia etter at geriljagruppen signerte en fredsavtale med regjeringen i 2016.