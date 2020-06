Macron minnes de Gaulle og hyller London

I en seremoni preget av pomp og prakt torsdag ga Macron Frankrikes fremste utmerkelse, Æreslegionen, til byen London og Storbritannia som takk for at de var vertskap for general de Gaulle og hans Frie franske styrker under krigen.

– Jeg vil gjerne uttrykke den franske republikks evige takknemlighet ved å tildele ordenen, sa Macron.

Det var i London 18. juni 1940 at de Gaulle holdt sin berømte tale fra BBC der han appellerte til det franske folk om å stå imot nazi-Tysklands okkupasjon av Frankrike og aldri gi opp håpet.

Han tilbrakte resten av krigen i London og kom først tilbake til hjemlandet etter invasjonen i Normandie i 1944, der også franske styrker deltok.

– De Gaulle var en fransk offiser som ble fratatt sin rang, sin eiendom og sin nasjonalitet av Vichy-regimet, sa Macron med henvisning til den nazivennlige Vichy-regjeringen som styrte den halvparten av Frankrike som ikke var okkupert av tyskerne.

London-turen er Macrons første utenlandstur siden koronaepidemien startet i mars, og besøket er det første besøket av en utenlandsk leder som London har fått i samme tidsrom.

Under besøket la Macron krans på graven til kong Georg VI, som var konge under krigen og far til dronning Elizabeth, og han snakket med dronningen på telefon.

Han ble mottatt av prins Charles og møtte også statsminister Boris Johnson, som var ventet å be Macron om å åpne for karantenefri reise mellom de to landene.

Det symboltunge besøket fant sted etter at 75-årsfeiringen av frigjøringen måtte avlyses på grunn av koronaepidemien.

Men besøket fant også sted mot bakteppet som brexit og de langdryge forhandlingene med EU utgjør. Macron har tidligere uttrykt utålmodighet med britenes forhandlingsstrategi.