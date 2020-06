Omstridt brasiliansk minister går av

– Denne gangen er det sant. Jeg forlater utdanningsdepartementet, sa Weintraub på Twitter, der han sto ved siden av president Jair Bolsonaro.

Siden han ble utdanningsminister i april fjor, har han blitt en av Bolsonaros mest omstridte regjeringsmedlemmer.

Blant annet har han tvitret antikinesiske kommentarer som ble oppfattet som rasistiske, spøkt om naziforbrytelser og gitt uttrykk for at alle høyesterettsdommerne er kriminelle og burde kastes i fengsel.

Søndag ble han bøtelagt for ikke å ha hatt på seg munnbind på et friluftsmøte for Bolsonaro i Brasilia, der munnbind har vært påbudt siden april for å bremse koronaviruset.

Det har den siste tiden sirkulert rykter om at han skulle sparkes, særlig etter kommentarene om høyesterett.

Brasils høyesterett jobber for tiden med flere potensielt eksplosive saker som involverer Bolsonaro og hans innerste sirkel.