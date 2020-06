Trump: Å bryte med Kina er fortsatt en mulighet

Meldingen kommer som en reaksjon på at hans handelsrepresentant Robert Lighthizer onsdag uttalte i Kongressen at den amerikanske og kinesiske økonomiene er uatskillelige, og at å bryte med Kina ikke lenger er et politisk alternativ.

–USA holder fortsatt på at under ulike forutsetninger vil det å bryte fullstendig med Kina være et politisk alternativ, skriver Trump på Twitter.

Hvilke forutsetninger det er snakk om, går ikke presidenten videre inn på.