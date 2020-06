Opptil 50 barn i Danmark kan være reelt statsløse

Ifølge avisen Information kan barna ha fått et statsborgerskap som det aktuelle landet ikke anerkjenner. Flere land tillater nemlig ikke at mors statsborgerskap overføres til barna hennes.

Mange barn, som er født i Danmark av mødre uten dansk statsborgerskap, og hvis fedre er ukjente, kan dermed være statsløse.

Blant de 25 landene der barn ikke kan overta mors statsborgerskap, er Syria, Somalia, Irak, Libanon, Iran og Jordan.

Utlendings- og integrasjonsminister Mattias Tesfaye innrømmer at barna kan være uten statsborgerskap i et svar på et spørsmål fra parlamentarikeren Peder Hvelplund fra Enhedslisten.

For et nyfødt barn kan det ha enorm betydning om barnet registreres som statsløst eller med morens statsborgerskap. Et statsløst barn vil ha bedre mulighet til å få dansk statsborgerskap.

– Det er selvfølgelig ikke godt nok hvis barn som er statsløse, registreres som statsborgere i et land som ikke anerkjenner dem som statsborgere, sier seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder Eva Ersbøll til Information.