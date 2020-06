EU trekker Danmark for retten i fetaost-strid

Greske myndigheter bekrefter torsdag at Danmark vil bli trukket for EU-domstolen i spørsmålet om hvem som har lov til å bruke merkevaren feta. Det skjer etter at flere danske landbruksprodusenter har produsert og eksportert hvite oster merket «feta» til land utenfor EU.

Ifølge det greske landbruksdepartementet har Danmark nektet å holde seg til EU-reguleringer og eksportert fetaost-etterligninger.

Fetaosten er blant en rekke matvarer og drikker som regnes som regionsspesifikke i Europa. Merkevarene er derfor beskyttet og kan kun brukes på varer som produseres i de aktuelle regionene eller landene.