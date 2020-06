Tove Gravdal: Avgjørende om Trump blir gjenvalgt

– Hvis Trump blir gjenvalgt, blir det forferdelig krevende for Norge siden han bryter så til de grader med viktige prinsipper for Norge, sier FN-kjenner Gravdal, som nylig utga bok om Norge og Sikkerhetsrådet.

Bakgrunn: Norge er valgt inn i FNs sikkerhetsråd

Det blir noe helt annet og langt enklere for Norge om Biden blir valgt. Da mener hun vi vil få en amerikansk politikk i FN som ligner Barack Obamas, for eksempel når det gjelder Israel som han var kritisk til.

Det vil i mye større grad gjøre USA til en partner for Norge og gjøre det lettere å fremme norske interesser.

Kinas tyngde

Men USA er ikke den eneste vetomakten Norge må forholde seg til. Kina, som var helt ubetydelig sist Norge var i Sikkerhetsrådet og ikke hadde noen særlige ambisjoner, er helt annerledes nå.

– Vi vet utmerket godt hva Kina er i stand til å gjøre med land som ikke oppfører seg slik de vil, sier hun og peker på at Norge i forhold til Kina er nødt til å finne allierte, som Frankrike eller Storbritannia, for eksempel for å ha felles posisjoner når det gjelder uigurene eller Hongkong.

– Norge kan ikke stå alene mot Kina, understreker hun.

Ukjente faktorer

Gravdal påpeker også at en ukjent faktor for Norge er at også India nå er valgt inn i Sikkerhetsrådet.

– India er den absolutte tungvekteren blant de valgte landene, sier hun og peker på at det kan bli krevende om for eksempel konflikten vi har sett de siste dagene mellom India og Kina, drar seg til.

Gravdal sier at medlemskapet i Sikkerhetsrådet vil gi Norge mye synlighet på den internasjonale arenaen når det gjelder verdier, menneskerettigheter og klima som vi har vært en forholdsvis konsistent forsvarer av.

Men det vil også bety mye hardt arbeid, blant annet ved at vi blant annet trolig vil måtte lede sanksjonskomiteer for eksempel på Libya eller Nord-Korea.