Bolton i ny bok: – Trump ba Xi om hjelp til gjenvalg

Trump fortalte ifølge Bolton president Xi under en middag på G20-toppmøtet i fjor at økte kinesiske jordbruksoppkjøp fra amerikanske bønder ville øke hans sjanser i valget, skriver avisa.

Også The Wall Street Journal publiserer onsdag et utdrag fra boka med tittelen «The Scandal of Trump’s China Policy». Der hevder Bolton at presidenten ba Xi om innenrikspolitisk hjelp, satte egne utsikter til gjenvalg foran nasjonale sikkerhetshensyn og ignorerte Beijings menneskerettsovergrep.

John Bolton var nasjonal sikkerhetsrådgiver for USAs president Donald Trump fra april 2018 til september 2019. Arkivfoto: Mark Humphrey / AP / NTB scanpix

Washington Post skriver i sin artikkel om boka at Xi under middagen med Trump på G20-toppmøtet klagde over kritikk mot Kina i USA. Trump skal da ha tatt for gitt at Xi snakket om politikere fra Demokratene.

Deretter tok Trump overraskende opp det kommende presidentvalget i USA og ba Xi om hjelp til å vinne, ifølge Bolton. «Han understreket viktigheten av bønder og økte kinesiske kjøp av soyabønner og hvete for valgutfallet», skriver Bolton.

Utdraget gjengis også av New York Times.

Boka heter «The Room Where It Happened: A White House Memoir», og forlaget markedsfører den som boken Trump ikke vil at du skal lese. Den skal etter planen gis ut neste tirsdag, men Trumps administrasjon går rettens vei for å stanse boka og hevder den kan true landets sikkerhet.