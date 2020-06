23-åring kjent skyldig i drap på 17-årig kjæreste i Uddevalla

Aktoratet har lagt ned påstand om livsvarig fengsel. Før straffeutmålingen skal imidlertid 23-åringen gjennom en rettspsykiatrisk undersøkelse. En tidligere undersøkelse konkluderte med at det er mistanke om at han har en alvorlig psykisk forstyrrelse.

23-åringen har hele tiden nektet seg skyldig.

17 år gamle Wilma Andersson forsvant i november. Det ble iverksatt et stort søk etter henne, og mange frivillige har deltatt i letingen. To uker etter at hun ble meldt savnet, ble det funnet en kroppsdel gjemt i 23-åringens leilighet, der også Wilma hadde bodd.

Andre levninger er ennå ikke funnet, og det er mistanke om at 23-åringen har partert liket.

Dødsårsaken er ikke klarlagt. Ifølge tiltalen døde hun som følge av gjentakende, stump vold.

Flere vitner har forklart at de hørte skrik og bråk fra leiligheten den 18. november.