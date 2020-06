Over en halv millioner mennesker er bekreftet smittet av coronaviruset i Russland. Det er kun Brasil og USA som har flere bekreftede smittede i verden.

Blant de som har blitt smittet er Kremls egen talsmann Dmitry Peskov og sjefslegen ved sykehuset i Moskva der man leder kampen mot viruset. Legen hadde håndhilst på Putin kort tid før han ble bekreftet smittet.

Les også: Putin: Dyp krise ligger bak USA-demonstrasjoner

Nå melder det russiske nyhetsbyrået PIA Novosti at det innføres nye tiltak for å hindre at landets sterke leder skal bli smittet. Nyhetsbyrået har fått en demonstrasjon av en egen desinfeksjonstunnel som sprayer en tynn sky av desinfeksjonsmiddel over personen er innført ved Putins private hjem like utenfor Moskva.

В резиденции Путина появился дезинфицирующий туннель. Человека дезинфицируют туманным облаком. Туннель разработала пензенская компания. pic.twitter.com/9zNX7jrK2a — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 16, 2020

Alle personer som ønsker å møte presidenten må gjennom denne coronatunnelen før de får møte landets leder og selverklærte germofob.

Per onsdag hadde Russland omtrent 7500 bekreftede coronarelaterte dødsfall.